Menor agredido con bate de béisbol en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un adolescente de 15 años fue hospitalizado luego de ser agredido con un bate de béisbol por un grupo de jóvenes que presuntamente lo confundieron al salir de las instalaciones de la feria, en el Estadio Monclova.

El menor, identificado como Matías N, había acudido al recinto ferial para divertirse. Sin embargo, al retirarse fue interceptado por varios individuos que lo golpearon.

De acuerdo con la información disponible, entre los señalados se encontraba Jesús N, quien presuntamente portaba un bate de béisbol y atacó al adolescente.

La agresión dejó lesionado a Matías, mientras que el presunto responsable escapó antes de que las autoridades municipales pudieran detenerlo.

Tras el reporte de los hechos, se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia para auxiliar al menor, quien requería atención médica por las lesiones sufridas.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y determinaron que debía ser trasladado a un hospital para una valoración especializada.

El adolescente fue llevado a la sala de urgencias del Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo revisión médica para determinar la gravedad de sus lesiones y el tratamiento correspondiente.

Hasta el momento, la información disponible indica que el presunto agresor logró darse a la fuga y no fue detenido en el lugar.

La versión inicial apunta a que el ataque ocurrió porque los jóvenes habrían confundido al adolescente con otra persona. Sin embargo, no se proporcionaron mayores detalles sobre las circunstancias que originaron la agresión.

El caso dejó a un menor hospitalizado y al presunto responsable sin ser detenido.