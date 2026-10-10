"Si lo maté": confiesa "Sofía" homicidio y queda preso

FRONTERA, COAH.- Martín "N", alias "Sofía", aceptó haber privado de la vida a Abel Bernardo Castillo Peña, por lo que fue vinculado a proceso y quedó bajo prisión preventiva, tras comparecer ante un Juez de Control por el homicidio que conmocionó a la Región Centro.

La audiencia se celebró a las 11:00 horas en el Centro de Justicia Penal de Frontera, donde el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que señalaban al imputado como presunto responsable del crimen.

Confesión del Imputado

Durante el desarrollo de la diligencia, Martín "N" reconoció haberle quitado la vida a Abel, cuyo cuerpo fue localizado en unas tapias cercanas a la entrada del municipio de San Buenaventura.

Como parte de la resolución, el juez determinó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, el máximo establecido para esta etapa, debido a que, según lo expuesto en la audiencia, el imputado habría eliminado información de su teléfono celular.

Entre los datos borrados presuntamente se encontraba la aplicación mediante la cual habría contactado a la víctima para citarla en el lugar donde ocurrió el crimen.

Medidas Judiciales

Tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez resolvió vincular a proceso a Martín "N" y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El imputado fue trasladado a un centro penitenciario, donde permanecerá mientras continúe el procedimiento judicial. Su próxima audiencia quedó prevista para el próximo año.