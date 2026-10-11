Desaparece Alejandra Ramírez en Matamoros y hallan su cuerpo sin vida

MATAMOROS, Coahuila.— La búsqueda de Alejandra Ramírez Chairez, de 20 años, terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida, luego de que fuera reportada como desaparecida desde el miércoles en este municipio. Por el caso, las autoridades detuvieron a su expareja, identificado como Alejandro "N".

Hasta el momento, no se han precisado los cargos que podrían imputarse al detenido ni se ha informado oficialmente sobre su situación jurídica. Su posible responsabilidad en los hechos deberá establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.

La localización de la joven puso fin a varios días de incertidumbre para sus familiares, quienes mantenían la esperanza de encontrarla con vida tras conocer su desaparición.

A partir del hallazgo, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte y reconstruir lo ocurrido desde el momento en que se perdió contacto con Alejandra.

Sin embargo, la información disponible no detalla el lugar exacto donde fue localizado el cuerpo, las condiciones en que se encontraba ni los resultados de posibles dictámenes periciales. Tampoco se ha dado a conocer un posible móvil.

La investigación deberá reunir los elementos de prueba necesarios para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer si existen responsabilidades penales, sin anticipar conclusiones sobre la culpabilidad de la persona detenida.

La captura de Alejandro "N" forma parte de las actuaciones reportadas en torno al caso; no obstante, su situación legal y la posible participación en la muerte de la joven deberán definirse ante las instancias competentes.

Mientras continúan las diligencias, el esclarecimiento de los hechos dependerá de los resultados de la investigación y de las pruebas que permitan determinar las circunstancias en que murió Alejandra Ramírez Chairez.

Por ahora, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el caso, por lo que permanecen sin esclarecer aspectos fundamentales relacionados con la desaparición y posterior localización sin vida de la joven de 20 años.