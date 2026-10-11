Frontera Coahuila: dos personas aseguradas en operativo de Seguridad Pública

FRONTERA, Coah.- Un operativo coordinado entre elementos de Seguridad Pública de Frontera y corporaciones de Monclova movilizó unidades municipales por calles de la colonia Guadalupe Borja, donde dos personas fueron aseguradas durante diligencias relacionadas con una investigación.

El despliegue se realizó durante la tarde de ayer, cuando los agentes recorrieron distintos puntos del sector y efectuaron revisiones como parte de las acciones emprendidas por las autoridades.

La presencia de las unidades llamó la atención de los habitantes, quienes observaron el movimiento de los efectivos por las vialidades de la colonia mientras desarrollaban las intervenciones correspondientes.

Durante el dispositivo, los oficiales aseguraron a dos personas, cuya situación legal quedará sujeta al procedimiento que determinen las autoridades competentes.

En las acciones participaron elementos de Seguridad Pública de Frontera, con el respaldo de efectivos de Monclova, en una intervención coordinada entre ambas corporaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información detallada sobre los hechos que originaron el operativo ni han dado a conocer la identidad de las personas aseguradas.

Tampoco se precisaron los motivos específicos de las revisiones ni se informó si los agentes localizaron objetos relacionados con la investigación.

El aseguramiento de ambas personas fue el resultado confirmado del despliegue en la colonia Guadalupe Borja. Sin embargo, no se han divulgado detalles adicionales sobre las diligencias ni sobre las posibles acciones posteriores para dar seguimiento a las indagatorias.

La información disponible tampoco establece si las corporaciones tienen previstos nuevos operativos en este sector de Frontera.