Protección Civil y Bomberos atienden incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un incendio registrado en las instalaciones abandonadas de una antigua radiodifusora movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos Monclova la tarde del miércoles, en la colonia Guadalupe.

El siniestro fue reportado alrededor de las 14:00 horas en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Puebla y Washington, donde una columna de humo comenzó a salir del edificio y llamó la atención de habitantes, comerciantes y automovilistas.

Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio y, tras ingresar a las instalaciones, localizaron el fuego concentrado en un montón de basura acumulada en el interior.

La cantidad de desperdicios generó una densa humareda y complicó las maniobras de los apagafuegos, quienes trabajaron durante varios minutos hasta controlar las llamas y, posteriormente, sofocar por completo el incendio.

Autoridades municipales también se trasladaron al lugar para apoyar en la atención de la emergencia y verificar las condiciones del inmueble.

Entre las versiones surgidas en el sitio se mencionó que una persona en situación de calle pudo haber ingresado al edificio o que el incendio habría sido provocado intencionalmente; sin embargo, ninguna de estas posibilidades fue confirmada por las autoridades.

Una vez extinguido el fuego, los cuerpos de auxilio realizaron una inspección para descartar riesgos adicionales y evitar que las llamas se reavivaran.

El incendio no dejó personas lesionadas, de acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar. La movilización de los equipos de emergencia concluyó después de que el fuego quedó completamente controlado, mientras la zona recuperó la tranquilidad tras la intensa humareda que había generado preocupación entre quienes se encontraban en los alrededores.