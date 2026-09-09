Alarma en Frontera por noticia falsa

FRONTERA, COAH.- Una publicación difundida en redes sociales provocó la movilización de autoridades municipales durante la tarde del miércoles, luego de reportarse falsamente el supuesto suicidio de una mujer en la zona Centro de Frontera.

El aviso comenzó a circular en el grupo vecinal de Facebook denominado "AVIACIÓN, VENTAS, QUEJAS Y SUGERENCIAS", donde un perfil identificado como Kindstrawberry4114 difundió la información.

Según el mensaje, una mujer presuntamente habría atentado contra su vida mientras sostenía a un bebé en brazos. La publicación también señalaba que la supuesta víctima tendría familiares en las colonias Guadalupe Borja y Jardines.

Debido a la gravedad del reporte, autoridades municipales desplegaron vigilancia y realizaron recorridos en distintos puntos de la zona Centro para verificar directamente la situación.

Elementos de seguridad acudieron a los sitios señalados con el objetivo de confirmar si existía alguna persona en peligro o algún hecho que requiriera la intervención de los cuerpos de emergencia.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, las autoridades descartaron que hubiera ocurrido el suicidio señalado en redes sociales y establecieron que se trató de un reporte falso.

La publicación generó preocupación entre habitantes y obligó a personal de seguridad a destinar recursos y realizar recorridos para corroborar una situación que finalmente no existía.

Ante estos hechos, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la difusión de información falsa relacionada con suicidios, muertes o emergencias.

Advirtieron que este tipo de reportes no deben utilizarse como juego, debido a que pueden provocar movilizaciones innecesarias y, eventualmente, retrasar la atención de una emergencia real.

Las corporaciones pidieron verificar cualquier información antes de compartirla y utilizar responsablemente las redes sociales, particularmente cuando las publicaciones involucren situaciones que puedan poner en riesgo vidas humanas.