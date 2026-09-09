Accidente en Monclova: choque entre Jeep y Nissan Versa deja daños

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte choque entre una camioneta Jeep negra y un Nissan Versa gris dejó cuantiosos daños materiales y molestias físicas entre algunos de los participantes, la tarde de ayer en uno de los cruces de mayor circulación de la ciudad.

El accidente ocurrió en la intersección del bulevar Harold R. Pape y la calle La Salle, en la colonia del mismo nombre, donde ambas unidades terminaron con severos daños tras la colisión.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la Jeep intentó incorporarse o cruzar el bulevar Harold R. Pape, presuntamente sin respetar el derecho de vía.

En ese momento, el Nissan Versa circulaba por el sector y terminó impactándose contra uno de los costados de la camioneta, provocando daños considerables en ambos vehículos.

El encontronazo generó momentos de tensión entre los ocupantes, algunos de los cuales manifestaron molestias físicas posteriores al impacto.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a los involucrados.

Tras realizar la revisión correspondiente, los socorristas determinaron que ninguno de los participantes requería ser trasladado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes también se movilizaron hasta el cruce para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Los oficiales recabaron información y efectuaron el peritaje para establecer la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad correspondiente.

Durante las labores de atención y peritaje, las unidades permanecieron en el sitio, con los daños visibles derivados de la colisión.