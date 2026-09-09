Detienen a varias personas en Monclova tras cateo por narcóticos

MONCLOVA, Coah.- Un operativo conjunto de fuerzas estatales, municipales y federales se desplegó la noche del miércoles en la colonia Colinas de Santiago, al sur de Monclova, para ejecutar una orden de cateo en una vivienda señalada mediante una denuncia anónima por la presunta venta de narcóticos.

Las diligencias se realizaron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Indios Naturales y Cerro del Mercado, donde las corporaciones establecieron un perímetro de seguridad mientras se desarrollaba la intervención.

En el operativo participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía del Estado, Seguridad Pública Municipal de Monclova, Ejército Mexicano y elementos de la Policía de Acción y Reacción.

De acuerdo con la información disponible, el cateo fue autorizado mediante una orden judicial, luego de que las autoridades recibieran información que señalaba el inmueble como un posible punto de distribución de drogas.

Los elementos ingresaron legalmente a la propiedad para cumplir con las diligencias ordenadas por la autoridad competente, mientras el perímetro permaneció vigilado para garantizar el desarrollo del procedimiento.

De manera extraoficial trascendió que durante el cateo varias personas habrían sido detenidas y que también se habría asegurado droga. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no existía confirmación oficial sobre el número de detenidos, ni sobre el tipo o cantidad de sustancias presuntamente decomisadas.

Tampoco se había informado oficialmente el resultado integral de la diligencia, por lo que cualquier aseguramiento o detención permanecía pendiente de confirmación por parte de las autoridades correspondientes.

La presencia de las fuerzas de seguridad generó expectación entre habitantes del sector, mientras las corporaciones mantuvieron bajo reserva los detalles de la investigación.