Choque en Monclova: Mujer pierde el control de su vehículo

MONCLOVA, COAH.– Un descuido provocado por los intensos rayos del sol terminó en un aparatoso accidente la mañana de este viernes, luego que una conductora perdió el control de su vehículo y se impactó contra un poste de madera en calles de la colonia Praderas del Sur.

El percance se registró en el cruce de las calles Sinter 1 y Alto Horno, donde María Teresa de Jesús Ortiz, de 50 años de edad y vecina de la colonia Obrera Sur Segundo Sector, protagonizó el fuerte choque.

De acuerdo con su versión, al circular por la zona fue encandilada por el sol, lo que le hizo perder visibilidad por unos segundos, suficientes para descontrolar su automóvil Nissan Tiida color azul y terminar impactándose de lleno contra un poste propiedad de Telmex.

El golpe fue tal que el poste de madera terminó partido desde la base, mientras que el vehículo presentó daños visibles en la parte frontal lateral derecha, generando alarma entre vecinos del sector.

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención a la conductora, quien presentó una crisis nerviosa debido al susto, aunque no requirió traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también se movilizaron al sitio, donde realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, además de acordonar el área para prevenir otro incidente.

Asimismo, se dio aviso a una cuadrilla de Teléfonos de México para que se encargara de reparar el poste dañado, mientras la vialidad permanecía parcialmente afectada.

Finalmente, la conductora fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados y resolver su situación legal.