Incendio en vivienda de Monclova genera daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un incendio que se propagó rápidamente en una vivienda del sector que divide las colonias San Isidro y Santa Bárbara, en Monclova, generó intensa movilización la tarde del jueves, dejando cuantiosos daños materiales y momentos de angustia entre vecinos.

El siniestro comenzó sobre la calle Castaños y se extendió hasta una casa ubicada en la Privada Múzquiz, entre las calles 15 de Mayo y Castaños. Las llamas avanzaron con rapidez y consumieron todo a su paso en el interior del inmueble, lo que obligó a la intervención inmediata de autoridades.

Antes de la llegada del Heroico Cuerpo de Bomberos, elementos de la Policía Municipal que arribaron como primeros respondientes ingresaron al domicilio en medio del humo y el fuego. Uno de los oficiales logró rescatar a un gato que se encontraba atrapado y que estuvo a punto de morir calcinado, mientras que otro elemento sacó un cilindro de gas del interior de la vivienda, evitando así una posible explosión que hubiera agravado la emergencia.

Minutos después, los vulcanos desplegaron maniobras para atacar el incendio desde distintos frentes, trabajando durante varios minutos hasta lograr controlar y sofocar por completo las llamas.

De manera paralela, horas antes se había reportado un incendio en un lote baldío de la colonia Estancias de San Juan Bautista; sin embargo, fue el siniestro en la vivienda el que representó mayor riesgo debido a la posibilidad de que el fuego se extendiera a casas contiguas.

Vecinos señalaron que un joven a bordo de una bicicleta, vestido con playera blanca y pantalón de mezclilla azul, habría sido visto iniciando incendios en el sector, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

No se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales en la vivienda fueron totales. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier conducta sospechosa para prevenir este tipo de hechos que ponen en peligro vidas y patrimonio.