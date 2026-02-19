Choque entre vehículo particular y Policía Violeta en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un aparatoso choque entre un vehículo particular y una unidad oficial de la Policía Violeta movilizó a corporaciones municipales la mañana de este jueves en la Zona Centro de Frontera, dejando como saldo daños materiales y sin personas lesionadas.

El percance se registró en el cruce de las calles Progreso y Juárez, cuando la conductora de un automóvil Honda gris circulaba por la calle Juárez. Al llegar a la intersección, presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto y se atravesó a la trayectoria de la patrulla 1064, asignada a la unidad especializada en atención a casos contra la mujer de la Policía Municipal.

La unidad oficial transitaba sobre la vía con preferencia de paso cuando fue impactada en el costado derecho por el vehículo particular. El golpe provocó daños visibles en ambas unidades y generó expectación entre comerciantes y peatones del sector.

La mecánica del accidente quedó respaldada por un video captado por una cámara de vigilancia de un negocio cercano, en el que se observa el momento en que el Honda avanza sin detenerse y termina estrellándose contra la patrulla.

Tras el impacto, oficiales municipales acudieron de inmediato al apoyo de sus compañeros, mientras que elementos del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje correspondiente y verificaron el estado físico de los involucrados.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes presentó lesiones, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital. La conductora señalada como responsable fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y así definir su situación legal.