Mujer y dos menores sufren golpes tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer con ocho meses de gestación y sus dos sobrinos, de corta edad, resultaron con golpes leves luego de verse involucrados en un accidente vial registrado la tarde de este jueves en la colonia Carranza.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Matamoros y Lucio Blanco, cuando un Chevrolet Sonic color cobre, conducido por Valeria Gallegos, circulaba con dirección al oriente sobre la vía considerada preferencial. La mujer viajaba acompañada de sus sobrinos, un niño y una niña, de cuatro y dos años, cuando sobrevino el impacto.

De acuerdo con el informe preliminar, una camioneta Nissan Frontier gris, con placas del Estado de Texas, manejada por Dora Elia Carrizales, habitante de la Unión Americana, ingresó al cruce sin realizar el alto correspondiente, atravesándose en la trayectoria del automóvil compacto.

El choque generó momentos de tensión entre vecinos del sector, quienes salieron a auxiliar y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes del Sonic.

Tras la valoración médica, se confirmó que los dos menores presentaban contusiones leves que no ponen en riesgo su integridad. En el caso de la mujer embarazada, también sufrió golpes menores; sin embargo, no se detectaron signos inmediatos de complicaciones relacionadas con su estado de gestación, recomendándose únicamente observación preventiva.

Elementos de Control de Accidentes acordonaron el área para realizar el peritaje correspondiente y determinar responsabilidades conforme al reglamento vial vigente. La circulación se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las diligencias y el retiro de las unidades siniestradas.