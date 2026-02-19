Detienen a hombre por inhalar pegamento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido intoxicándose con pegamento en plena calle, en hechos registrados la tarde de este jueves en la Zona Centro.

El reporte ciudadano alertó a las autoridades sobre la presencia de un individuo que, a plena luz del día, inhalaba sustancias tóxicas sobre la calle Zaragoza, generando molestia entre comerciantes y transeúntes.

De acuerdo con testigos, el sujeto utilizaba una botella de plástico que contenía pegamento industrial, del cual aspiraba los vapores sin ningún reparo, pese al constante paso de familias y trabajadores del sector. Ante la escena, varias personas decidieron solicitar la intervención policial para evitar que la situación continuara.

Elementos municipales acudieron al sitio y ubicaron al individuo cerca del cruce con la calle Miguel Blanco. Tras abordarlo, procedieron a asegurarle el bote con la sustancia y la botella que utilizaba para intoxicarse. El hombre fue detenido por incurrir en una falta administrativa, ya que su conducta alteraba el orden público.

Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, ante quien proporcionó sus generales.