Se queda sin gasolina y provoca carambola

MONCLOVA, COAH.- Una falla aparentemente simple terminó en un aparatoso accidente múltiple la mañana de este jueves, luego que una conductora se quedara sin gasolina en lo alto del puente del bulevar Harold R. Pape con prolongación Juárez, desencadenando un choque en cadena que involucró al menos cuatro unidades.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el reporte vial, el incidente ocurrió cuando Claudia Griselda De León circulaba con dirección al norte y su automóvil se quedó sin combustible, quedando detenida en el carril izquierdo del puente. La unidad inmovilizada generó un riesgo inmediato, obligando a los conductores que venían detrás a frenar de manera repentina.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Una camioneta Ford Escape color arena que manejaba Luis Fernando Reyna, logró disminuir la velocidad a tiempo y evitó impactarse contra el vehículo detenido; sin embargo, detrás de ella circulaba un Nissan Altima gris conducido por Danna Abigaíl Ríos, quien no alcanzó a frenar y se estrelló por alcance.

Detalles confirmados

El impacto inicial provocó que una camioneta Mazda blanca, manejada por Saúl Aurelio Sánchez, se proyectara contra el Altima, agravando los daños. En la secuencia del choque también se vio involucrado un Nissan Sentra blanco conducido por Aldo Muza, completando así la carambola que dejó los vehículos atravesados sobre la carpeta asfáltica.

El accidente generó un severo congestionamiento vehicular en uno de los principales accesos de la ciudad durante la hora pico matutina. Automovilistas quedaron varados por varios minutos mientras se realizaban maniobras para liberar la circulación.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al auxilio de los tripulantes de los vehículos involucrados, por fortuna, no se registraron personas lesionadas de gravedad. Elementos de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

La circulación fue restablecida parcialmente tras el retiro de los vehículos dañados con apoyo de grúas.