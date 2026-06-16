Muere abuelita en el Laboratorio Mena

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una visita para realizarse análisis clínicos terminó en tragedia para una familia monclovense, luego que una mujer de la tercera edad perdió la vida la mañana de este martes al salir de los Laboratorios Mena, ubicados sobre el bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe.

La fallecida fue identificada como Velia Reyes, de 83 años de edad, quien enfrentaba una delicada batalla contra un cáncer terminal de estómago diagnosticado recientemente, según informaron sus familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue trasladada por sus seres queridos a las instalaciones de Laboratorios Mena para practicarse unos análisis de sangre como parte del seguimiento médico de su enfermedad. Debido a su estado de salud, fue desplazada en silla de ruedas durante su estancia en el establecimiento.

Familiares señalaron que, una vez concluida la toma de muestras, se disponían a regresar a casa cuando la mujer comenzó a sentirse mal y repentinamente se desvaneció en el exterior del laboratorio.

En medio de la desesperación, sus acompañantes intentaron auxiliarla y la ingresaron nuevamente al establecimiento, donde personal del lugar le brindó los primeros auxilios mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración de la paciente; sin embargo, lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

La repentina partida de la mujer provocó momentos de profundo dolor entre sus familiares, quienes permanecieron junto a ella hasta el arribo de las autoridades. Posteriormente, personal de la Fiscalía realizó las actuaciones de rigor y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.