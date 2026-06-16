Fiscalía de Tabasco solicita condena de 154 años contra exsecretario de Seguridad

La Fiscalía de Tabasco solicitó una pena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, quien enfrenta diversos señalamientos relacionados con delitos de alto impacto.

Durante una audiencia intermedia celebrada el pasado 15 de junio, la representación ministerial presentó un total de 40 carpetas de investigación como parte del proceso que se sigue en contra del exfuncionario. Bermúdez está acusado de presunto secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión agravada.

De acuerdo con la Fiscalía, los expedientes contienen los elementos recabados durante las investigaciones. Ahora corresponderá a la autoridad judicial determinar cuáles de estas pruebas serán admitidas para la etapa de juicio oral.

La petición de condena incluye distintas sanciones por cada uno de los delitos imputados. Entre ellas se contempla una pena por secuestro agravado, además del pago de 16 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) como reparación del daño y una inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos públicos.

A ello se suman 24 años de prisión por asociación delictuosa y otros 30 años por extorsión agravada, así como una sanción económica equivalente a 30 mil UMA.

La audiencia se desarrolló con la participación de Bermúdez mediante videoconferencia desde el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Hernán Bermúdez ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y 2024, luego de ser designado por Adán Augusto López. Las investigaciones en su contra surgieron posteriormente por presuntos vínculos con la organización criminal conocida como La Barredora, grupo señalado por actividades relacionadas con el huachicol y otros delitos.