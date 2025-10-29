Arde vivienda en la Buenos Aires por corto circuito

MONCLOVA, COAH.- Un incendio que se registró la mañana de este miércoles en una vivienda de la colonia Buenos Aires movilizó a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y a la Policía Municipal, quienes atendieron rápidamente la emergencia sin que se reportaran víctimas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 06:00 horas, en un domicilio ubicado en la mencionada colonia. Al llegar al lugar, los bomberos tomaron contacto con Luz Elena Medina, quien explicó que la vivienda afectada era propiedad de su hija, Guadalupe Pedraza.

De acuerdo con la versión de Medina, el incendio fue provocado por un corto circuito en el sistema eléctrico de la casa.

De manera inmediata, los vulcanos ingresaron al inmueble para combatir las llamas de frente, pues consumían todo a su paso.

Afortunadamente, no había personas dentro del inmueble en el momento del incidente, por lo que no se registraron heridos.

El fuego causó pérdidas materiales significativas, pero fue controlado rápidamente por los bomberos, evitando que se propagara a casas vecinas.

Las autoridades municipales, en coordinación con los bomberos, aseguraron que no hubo mayores complicaciones y que el lugar quedó sin novedades tras la extinción del fuego.