Vecinos de Frontera consternados por Crueldad Animal en Iglesia

FRONTERA, COAH.- Un acto de crueldad animal causó profunda consternación e indignación entre los habitantes de Ciudad Frontera, luego que el cuerpo sin vida de un perro fue localizado colgado dentro de una iglesia evangélica ubicada en pleno Centro de la ciudad.

El macabro hallazgo se registró en el cruce de las calles Juárez y Libertad, a un costado del antiguo Salón Mutualista, donde vecinos y transeúntes se toparon con la desgarradora escena: el animal pendía de una cuerda en el interior del templo, aparentemente sin vida desde horas antes.

Las imágenes del hecho comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, provocando una ola de repudio generalizado y demandas de justicia por parte de la ciudadanía. El lugar, al tratarse de un recinto religioso, añadió un elemento de horror simbólico al crimen, que muchos calificaron como un acto de profanación y desprecio por la vida.

Hasta el momento, se desconoce quién o quiénes son los responsables de este hecho. Sin embargo, colectivos defensores de animales y vecinos del sector exigieron a las autoridades municipales y al Departamento de Protección Animal que realicen una investigación a fondo para castigar a los culpables conforme a la ley.

Organizaciones locales también hicieron un llamado a la alcaldesa Sara Pérez Cantú para que refuerce la vigilancia en espacios públicos y promueva sanciones más severas contra el maltrato animal, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado de Coahuila.

Los fronterenses demandan que el caso no quede impune y que se siente un precedente claro: la crueldad no tiene cabida en Ciudad Frontera.