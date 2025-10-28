Hallan a hombre sin vida en hotel Casablanca de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que el año pasado intentó quitarse la vida lanzándose al paso de un tráiler en Sabinas fue localizado sin vida, en medio de un charco de sangre, la tarde de ayer dentro de una habitación del hotel Casablanca, ubicado en la privada Cuauhtémoc, lo que generó una fuerte movilización de las autoridades municipales y estatales.

El fallecido fue identificado como José Jorge Ibarra Pérez, de 45 años de edad, quien el 25 de septiembre del año pasado sobrevivió a un intento de suicidio en el puente elevado de la carretera federal 57, aunque sufrió la amputación de una pierna tras aquel hecho.

Ayer, alrededor de las 17:20 horas, la encargada del hotel, Niebla Lara Miranda, intentó comunicarse con él sin obtener respuesta.

Al no salir de su habitación, decidió ingresar y lo encontró tirado boca abajo en el piso del baño, en medio de un charco de sangre que emanaba, presuntamente, de una herida en el cuello.

De inmediato dio aviso a las autoridades, arribando al sitio unidades de Seguridad Pública, así como paramédicos de GRUM, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado y peritos en criminalística se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, el cual será sometido a la necropsia de ley para determinar si se trató de un suicidio.