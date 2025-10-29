Se lleva de ´corbata´ a ciclista ¡Con motocicleta!

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 34 años resultó con diversas lesiones luego de estrellar su bicicleta contra una motocicleta con triciclo adaptado que se le metió al paso sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Hipódromo, la mañana de este miércoles.

El incidente ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando Víctor Alejandro Torres, quien se desplazaba en su bicicleta azul por el bulevar, no pudo evitar el impacto con la motocicleta de color negro, marca Italika, conducida por Jaime Javier Hernández Villarreal.

Según los primeros reportes, la motocicleta se encontraba estacionada en el bulevar San José y, al intentar incorporarse al tráfico sin tomar las precauciones necesarias, invadió la trayectoria del ciclista.

El choque fue tan fuerte que el ciclista fue lanzado varios metros hacia el pavimento. Los transeúntes alertaron a los servicios de emergencia, y minutos después, elementos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila (GUBC) llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a Víctor Alejandro.

Tras estabilizarlo, los paramédicos lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde se reportó que las lesiones no ponían en riesgo su vida, pero sí causaron molestias físicas significativas.

Los elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

En las investigaciones preliminares, se determinó que el conductor de la motocicleta, Jaime Javier Hernández, de 40 años y con domicilio en la colonia Héroes del 47, fue el responsable del accidente al intentar reincorporarse al tráfico sin tomar las debidas precauciones.

El accidente dejó daños materiales en ambos vehículos: la bicicleta terminó con daños en su estructura, mientras que la motocicleta con triciclo adaptado también presentó abolladuras en la parte delantera.