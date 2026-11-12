Vuelca camión carbonero y bloquea la carretera 57

CASTAÑOS, COAH.- Una aparatosa volcadura de un camión carbonero provocó el cierre total de la carretera federal 57 durante varios minutos, luego de que la pesada unidad terminara atravesada sobre los carriles de circulación, a la altura del ejido Santa Teresa.

El accidente se registró la mañana de este jueves, en el kilómetro 130 de dicha vía federal, donde el operador de un armatoste perdió el control y salió del camino. Al intentar maniobrar para recuperar la trayectoria, terminó volcando hasta quedar en medio de la carretera, obstruyendo por completo el paso de los vehículos.

La posición en la que quedó el camión generó complicaciones para los automovilistas que transitaban por este tramo, quienes tuvieron que detener su marcha mientras se atendía la emergencia y se realizaban las maniobras para retirar la unidad.

Atención a los heridos

Paramédicos del cuerpo de emergencias acudieron al lugar para brindar atención al conductor, mientras que elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se movilizaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y asegurar el área.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer las circunstancias en las que ocurrió el percance. Posteriormente, solicitaron el apoyo de una grúa industrial para retirar el camión carbonero y trasladarlo a un corralón.

Restablecimiento de la circulación

La circulación permaneció interrumpida durante varios minutos, hasta que concluyeron las maniobras de retiro y las autoridades liberaron la carretera para permitir que los vehículos continuaran su camino.