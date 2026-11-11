Incendio destruye hogar y cobra la vida de siete mascotas

DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- En cuestión de minutos, el hogar que María Angélica Marín Morales había construido durante tres años quedó prácticamente destruido.

El fuego consumió sus pertenencias y, en medio de la emergencia, le arrebato a siete de sus compañeros más queridos: los animales que había rescatado de las calles y a los que consideraba parte de su familia.

La tragedia en Monclova

La tragedia ocurrió alrededor de las 11:30 horas de este miércoles, en una vivienda de la calle Once, en la colonia Las Esperanzas, al oriente de Monclova.

Una densa columna de humo negro comenzó a elevarse sobre el sector y pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, lo que alertó a los vecinos y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar. Al descubrir que varios perros permanecían atrapados dentro del inmueble, los oficiales ingresaron para intentar ponerlos a salvo.

Posteriormente arribaron los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes enfrentaron las llamas que ya se habían extendido por distintas áreas de la vivienda. Después de controlar el incendio, realizaron labores de enfriamiento para evitar que el fuego volviera a encenderse.

Pero la emergencia dejó pérdidas irreparables. María Angélica, de 52 años, relató a Periódico La Voz que tres gatitas bebés, dos gatas adultas, un gato blanco y su pequeña perrita Chihuahua, Luna, murieron durante el incendio.

Entre los animales que perdió, recordó especialmente a Tutifruti, Palomo y Gorda, nombres que mencionó con el cariño de quien no habla de simples mascotas, sino de seres que compartían su vida cotidiana.

La vida de María Angélica y sus mascotas

Originaria de Matamoros, Tamaulipas, María Angélica explicó que llevaba tres años radicando en Monclova junto con su esposo. Durante ese tiempo se dedicó a recoger perros y gatos abandonados para brindarles alimento, cuidados y un lugar seguro.

La pérdida de Luna hizo todavía más dolorosa la tragedia. La mujer contó que apenas unos días antes la pequeña Chihuahua había estado a punto de morir, pero su esposo consiguió reanimarla.

La mujer también explicó que, antes de salir de casa, había quedado conectada una pila que utilizaba su esposo y que olvidaron desconectar. Consideró que este aparato pudo haber originado el incendio; sin embargo, la causa del siniestro deberá ser establecida por las autoridades correspondientes.

La magnitud de lo ocurrido provocó que María Angélica sufriera una crisis nerviosa, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención.

Mientras tanto, los policías municipales mantuvieron despejada la zona y retiraron a las personas que se acercaban a observar, ante el peligro de que el fuego pudiera extenderse a otros espacios.

Aunque no hubo personas lesionadas y siete perros consiguieron salir con vida, el saldo para María Angélica fue devastador. Su vivienda quedó prácticamente destruida, perdió buena parte de sus pertenencias y, sobre todo, tuvo que enfrentar la ausencia de siete animales a los que había dedicado tiempo y cuidados.

A la tristeza se suma que no cuenta con familiares en Monclova. De aquel proyecto de vida que comenzó hace tres años, ahora quedan los recuerdos, los siete perros que lograron sobrevivir y una promesa de regresar a casa que ya no podrá cumplir junto a Luna.