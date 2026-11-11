Frenazo por auto sin gasolina termina en choque contra camioneta de Telmex

MONCLOVA, COAH.- Un automóvil varado por falta de gasolina provocó una cadena de complicaciones sobre el bulevar Harold R. Pape, donde un conductor tuvo que frenar de emergencia para evitar impactarlo; pero el operador de una camioneta de Teléfonos de México no alcanzó a reaccionar y terminó estrellándose contra la parte trasera de su unidad.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, sobre los carriles de norte a sur del puente elevado que cruza la colonia Primero de Mayo y pasa por encima de la avenida Industrial.

Detalles del accidente

De acuerdo con los primeros datos, Luis García circulaba al volante de una Chevrolet S10 Max gris cuando se encontró con un Dodge Dart color guinda, cuya conductora se había quedado sin combustible antes de subir al puente. Al advertir que el vehículo obstruía parcialmente su camino, redujo la velocidad y consiguió detenerse a tiempo.

Sin embargo, detrás de él circulaba Luis Hernández, operador de una JAC Frison blanca propiedad de Telmex, quien no logró frenar oportunamente y terminó impactando por alcance la parte posterior de la Chevrolet.

El encontronazo dejó daños materiales en ambas camionetas, principalmente en sus respectivas zonas traseras, además de generar complicaciones en la circulación de uno de los tramos más transitados de la ciudad.

Respuesta de las autoridades

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para abanderar el lugar y evitar otro accidente. Mientras se desarrollaban las diligencias, los oficiales también auxiliaron a la conductora del Dodge Dart e incluso consiguieron gasolina para que pudiera continuar su camino.

La automovilista se retiró posteriormente, debido a que su vehículo no participó directamente en la colisión entre las dos camionetas.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades. Los conductores involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.

Durante las maniobras, la circulación del puente permaneció parcialmente restringida, con un carril habilitado y el área debidamente señalizada. Una vez concluidas las diligencias, las autoridades reabrieron por completo la vialidad.