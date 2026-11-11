Tragedia en carretera 30: mueren padres y tres niños; joven sobrevive

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Lo que debía ser un viaje familiar terminó convertido en una tragedia que dejó a un joven de 18 años sin sus padres y sin sus tres hermanos menores.

Un tractocamión volcó y fue consumido por un incendio sobre la carretera federal 30, en el tramo Cuatro Ciénegas-San Pedro, dejando cinco víctimas mortales y un único sobreviviente.

El accidente ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 139, donde la pesada unidad salió del camino y terminó volcada fuera de la carpeta asfáltica.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, la situación era devastadora. Cinco integrantes de la familia permanecían sin vida en el interior del tractocamión, sin que fuera posible rescatarlos.

Entre las víctimas fue identificado Olegario Loera, de 39 años, quien conducía la unidad. A su lado viajaba su esposa, María, de 26 años, mientras que también se encontraban sus tres hijos menores: Ángel, de 11 años; Paola, de 6; y Guillermo, de apenas 4 años.

La familia era originaria de Chihuahua y viajaba acompañada por Alejandro Manuel García Aguirre, de 18 años, hijo mayor del conductor, quien fue el único que consiguió salir con vida del siniestro.

Un joven, único sobreviviente

En medio de una tragedia que terminó con la vida de sus padres y sus hermanos pequeños, Alejandro logró escapar del tractocamión antes de que el incendio lo consumiera por completo.

El joven tiene su domicilio en Guachochi, Chihuahua. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre cómo consiguió salir de la unidad ni han precisado públicamente su estado de salud o si requirió atención hospitalaria.

Su supervivencia lo convirtió en el único integrante de la familia que pudo salir con vida de un accidente cuyas consecuencias dejaron una profunda pérdida.

Investigan las causas

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes y peritos deberán establecer qué provocó que el conductor saliera del camino y volcara, así como las circunstancias en las que comenzó el incendio.

Hasta ahora no se ha establecido oficialmente la causa del accidente. Los restos de las cinco víctimas quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para los procedimientos legales y periciales.

La investigación continuará para esclarecer lo ocurrido en el kilómetro 139 de la carretera federal 30, donde un viaje familiar terminó en una tragedia que dejó a un joven de 18 años como único sobreviviente.