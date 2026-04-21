Accidente en Monclova: taxi ignora semáforo y causa choque

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia de un taxista al ignorar la luz roja de un semáforo desató un aparatoso accidente la mañana de este martes en la colonia Anáhuac, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de cuerpos de auxilio.

El percance se registró alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y avenida Huemac, donde Jesús González, conductor de un Nissan March blanco habilitado como taxi, circulaba sin tomar las debidas precauciones.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el trabajador del volante omitió el alto marcado por el semáforo, invadiendo la circulación preferente de un Volkswagen Virtus blanco conducido por Cristina Galván, lo que provocó un fuerte impacto.

Tras la colisión, ambas unidades quedaron atravesadas en los carriles de circulación con severos daños, generando afectaciones al tráfico en la zona.

Testigos del accidente dieron aviso a las autoridades, arribando elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes procedieron a tomar conocimiento de los hechos y elaborar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.

Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a los involucrados, determinando que ninguno presentaba lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.

Una vez concluidas las diligencias, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar el vehículo del presunto responsable a un corralón, mientras que el taxista fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para la reparación de los daños.