Detienen a Billie N en Piedras Negras por delitos graves

Elementos de la Policía Estatal de Coahuila detuvieron en la ciudad de Piedras Negras a Billie N, de 43 años de edad, de nacionalidad estadounidense, mismo que era buscado por autoridades de los Estados Unidos de América.

Se le atribuyen cargos por los delitos de ofensor sexual, asalto agravado y robo de vehículo.

Conforme a lo establecido en la ley, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila llevaron al detenido ante el Instituto Nacional de Migración y sus agentes realizaron la deportación controlada por el Puente Internacional II Piedras Negras - Eagle Pass.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública y el Fiscal General del Estado de Coahuila mantienen su compromiso de coordinación entre autoridades estatales, federales e internacionales para continuar brindando seguridad y certeza jurídica a las poblaciones de nuestro estado y vecinos internacionales.