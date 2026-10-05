Mujer cae y termina hospitalizada

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada y terminó hospitalizada luego de sufrir una caída de su propia altura durante la noche del lunes, en calles de la colonia Praderas del Sur.

El incidente ocurrió sobre la calle Villa Española, en el cruce con Valle San Ángel, donde vecinos localizaron a la mujer tendida sobre la carpeta asfáltica y solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para atender el reporte y localizaron a la afectada con una lesión en la pierna derecha, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer habría dado un mal paso, perdió el equilibrio y cayó al suelo, provocándose la lesión en una de sus extremidades inferiores.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración prehospitalaria y determinaron que presentaba una probable fractura en la pierna derecha.

Los socorristas procedieron a estabilizarla y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica.

Elementos de Seguridad Pública permanecieron en el lugar durante las maniobras de auxilio y traslado.

El incidente dejó como saldo a la mujer lesionada y hospitalizada, sin que se reportaran otras personas afectadas.