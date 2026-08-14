Bomberos controlan incendio en bodega de Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una columna de humo alertó la tarde del viernes a vecinos de la colonia Chapultepec, luego de que un cuarto utilizado como bodega se incendió en un domicilio de la calle San Miguel.

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia, que acudieron al inmueble para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas de la propiedad.

Elementos de Bomberos Monclova ingresaron al área afectada y realizaron las maniobras para sofocar el incendio, que permaneció concentrado en el cuarto bodega.

Durante la emergencia, paramédicos del grupo GUBC efectuaron una inspección preventiva en el lugar para descartar personas lesionadas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal establecieron un perímetro de seguridad alrededor del inmueble, con el objetivo de facilitar las labores de los equipos de emergencia y mantener a salvo a quienes se encontraban en la zona.

Una vez controlado el fuego, personal de Protección Civil acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y revisar las condiciones en que ocurrió el siniestro.

El reporte oficial estableció que el incendio afectó el cuarto utilizado como bodega y, hasta ese momento, no se habían reportado personas lesionadas.

La intervención de Bomberos, paramédicos, Seguridad Pública y Protección Civil permitió controlar la emergencia y mantener bajo resguardo el inmueble durante las revisiones.