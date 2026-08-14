Accidente en Monclova: discusión matrimonial termina en choque

MONCLOVA, Coah.– Una discusión entre un matrimonio terminó en una persecución y, posteriormente, en un accidente vial, luego de que la conductora de una camioneta Ford tipo Lobo perdiera el control y se impactara contra la fachada de un domicilio sobre la avenida Obrero Unido, al sur de la ciudad.

El percance se registró la tarde de ayer viernes, después de que la pareja sostuviera una discusión que derivó en la persecución.

De acuerdo con la información recabada, la mujer circulaba a bordo de una camioneta Ford tipo Lobo sobre la avenida Obrero Unido, mientras era seguida por su pareja.

La situación provocó que la conductora entrara en una crisis nerviosa y perdiera el control de la unidad para, posteriormente, impactarse contra la fachada de un domicilio ubicado sobre la misma avenida.

Tras el accidente, el propietario del inmueble afectado salió al percatarse de lo ocurrido; sin embargo, también fue agredido a golpes por el hombre señalado como pareja de la conductora.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar atención a la mujer, quien presentó una fuerte crisis nerviosa derivada del accidente.

Elementos de Seguridad Pública y agentes de Tránsito Municipal, adscritos al área de Control de Accidentes, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del percance.