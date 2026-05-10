Ricardo causa daños en su hogar tras incendio en Monclova

MONCLOVA COAH.- La tranquilidad de la colonia Las Flores terminó envuelta en humo y desesperación luego de que un fuerte incendio consumiera parte de una vivienda ubicada sobre la calle Leona Vicario, provocando la rápida movilización de cuerpos de rescate y vecinos alarmados que temían una tragedia mayor.

Bomberos Monclova actúan rápidamente para controlar el incendio en la colonia Las Flores.

Los hechos se registraron durante la tarde de ayer, cuando habitantes del sector observaron intensas llamaradas salir del interior del domicilio, situación que desató momentos de tensión debido a que se desconocía si había personas atrapadas dentro de la casa.

De inmediato se realizaron llamadas de emergencia solicitando la presencia de Bomberos Monclova, cuyos elementos arribaron rápidamente al lugar para combatir el siniestro y evitar que el fuego se propagara hacia viviendas contiguas.

Tras varios minutos de labores, los tragahumo lograron controlar y sofocar el incendio, evitando daños mayores en el sector. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables dentro del inmueble afectado.

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Ricardo, propietario de la vivienda, desata el fuego tras un robo de medicamentos.

En el lugar fue identificado Ricardo, de 54 años de edad, propietario de la vivienda, quien señaló ante las autoridades que él mismo originó el fuego luego de sufrir el robo de su medicamento controlado, asegurando que actuó desesperado al exigir que le fueran devueltos.

La comunidad de Las Flores se alarmó ante el fuerte incendio en la vivienda.

Elementos de rescate y autoridades tomaron conocimiento de los hechos mientras vecinos permanecían consternados por el riesgo que representó el incendio en plena zona habitacional.

El área fue asegurada mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y cuantificar las pérdidas materiales.