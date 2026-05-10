Se salva Trailero en Volcadura

El cansancio le ganó al operador de un quinta rueda cargado con vigas de acero sobre la carretera federal 30. La pesada unidad terminó fuera del camino y destrozada a la altura del ejido Santa Teresa.

JAIME GUERRERO

MONCLOVA COAH.- La mañana del domingo estuvo a punto de teñirse de tragedia sobre la carretera federal número 30, en el tramo Monclova–San Pedro de las Colonias, luego de que un tractocamión cargado con toneladas de acero terminara volcado tras una salida de camino provocada presuntamente por el agotamiento del conductor.

El accidente ocurrió en la carretera federal 30

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 135, cerca del ejido Santa Teresa, donde Francisco Javier Ruiz, de 41 años, conducía un quinta rueda color blanco perteneciente a la empresa Aceros Tepoztlán. La unidad transportaba pesadas vigas de acero rumbo al poniente cuando, de acuerdo con los primeros reportes, el cansancio acumulado terminó por vencer al operador.

En cuestión de segundos, el conductor perdió el control del volante y la pesada mole abandonó la carpeta asfáltica. El estruendo del impacto rompió el silencio de la carretera mientras la cabina quedaba severamente dañada y parte de la carga metálica terminaba dispersa entre la terracería.

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Francisco Javier Ruiz fue trasladado al hospital

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a los cuerpos de emergencia, movilizando rápidamente a paramédicos de Cruz Roja. Tras valorar al chofer, confirmaron que presentaba lesiones menores, por lo que fue trasladado a un hospital del municipio de Cuatro Ciénegas para recibir atención médica y permanecer bajo observación.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento del accidente, asegurar el área y coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Impacto en la comunidad

El tráiler quedó convertido en una masa de fierro retorcido, recordando el peligro constante que enfrentan diariamente los operadores del transporte pesado, donde el cansancio, la presión y las largas jornadas suelen convertirse en enemigos silenciosos sobre el asfalto.