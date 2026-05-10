Luis Márquez es detenido en Frontera durante operativo policial

Elementos de Seguridad Pública de Frontera desplegaron un fuerte operativo de vigilancia en la colonia Diana Laura, donde lograron el aseguramiento de un hombre que portaba un arma blanca. El detenido fue consignado ante el Ministerio Público para responder por el delito de portación de arma y lo que resulte.

JAIME GUERREO

FRONTERA COAH.- El fuerte despliegue policiaco se registró la tarde de ayer en la colonia Diana Laura luego de que elementos de Seguridad Pública del municipio de Frontera desplegaran un intenso operativo de presencia y vigilancia que culminó con la detención de un hombre armado.

Acciones de la autoridad

Las unidades policiacas recorrieron distintos sectores de la colonia como parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades municipales para inhibir conductas delictivas y reforzar la seguridad entre los habitantes del sector.

Durante el despliegue, los oficiales detectaron a un individuo identificado como Luis Márquez, quien presuntamente portaba un arma blanca entre sus pertenencias. Ante la situación, los uniformados procedieron a interceptarlo y realizarle una inspección preventiva.

Detalles confirmados

Tras confirmar la portación del objeto prohibido, el sujeto fue asegurado de inmediato y subido a una de las patrullas municipales bajo fuertes medidas de seguridad, mientras vecinos observaban la movilización policiaca que se desarrolló en plena vía pública.

Posteriormente, Luis Márquez fue trasladado ante el Ministerio Público, autoridad que quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal y definir los cargos que podrían fincársele.

Impacto en la comunidad

El operativo generó expectación entre los habitantes de la colonia, debido al constante movimiento de patrullas y oficiales que mantuvieron vigilancia en distintos puntos del sector durante varios minutos. Autoridades señalaron que este tipo de recorridos continuarán realizándose en diversas colonias del municipio como parte de las estrategias de prevención y combate a hechos delictivos.