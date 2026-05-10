Bomberos y Protección Civil atienden incendio en Monclova

La mañana de ayer volvió a encender las alarmas en la Zona Centro de Monclova, luego de que los olvidados locales comerciales ubicados sobre la calle Ildefonso Fuentes, conocidos por vecinos como un "elefante blanco", fueran escenario de un incendio que provocó temor entre comerciantes y transeúntes.

El reporte inicial indicaba que presuntamente había personas atrapadas en el interior de los deteriorados inmuebles, situación que generó una rápida movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y corporaciones de Seguridad Pública, quienes arribaron de inmediato para controlar la situación.

A la llegada de los cuerpos de rescate, el fuego ya consumía montones de basura acumulada en el interior de los antiguos locales abandonados, lo que originó una intensa columna de humo visible desde varias cuadras del primer cuadro de la ciudad.

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Los elementos ingresaron de forma precautoria para descartar víctimas o personas indigentes resguardándose dentro de las estructuras abandonadas. Tras varios minutos de inspección, las autoridades confirmaron que no había personas lesionadas ni atrapadas, quedando el incidente únicamente en daños menores y la quema de desechos.

Vecinos del sector señalaron que dichos locales abandonados constantemente son utilizados como refugio improvisado y acumulación de basura, situación que representa un riesgo latente para quienes transitan diariamente por la zona.

El área permaneció acordonada mientras los rescatistas realizaban labores de enfriamiento y ventilación para evitar que el fuego se reavivara nuevamente.