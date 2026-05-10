Moviliza intento de suicidio

Elementos de Seguridad Pública acudieron de emergencia al Fraccionamiento Carranza tras el reporte de un hombre que presuntamente intentaba quitarse la vida; pese al diálogo, el sujeto se atrincheró en su domicilio.

JAIME GUERRERO

MONCLOVA COAH.- La madrugada de ayer se registró una intensa movilización policiaca en el Fraccionamiento Carranza, luego de que vecinos reportaran a las autoridades a un hombre que aparentemente intentaba escapar por la puerta falsa al interior de su vivienda.

Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado sobre la calle Daniel Campos Ontiveros número 302, donde elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron tras recibir el llamado de auxilio a través del sistema de emergencias.

De acuerdo con el informe recabado en el lugar, al llegar los oficiales detectaron a un hombre dentro de la propiedad en una situación de crisis emocional. Los uniformados intentaron establecer contacto verbal para tranquilizarlo y evitar una tragedia, sin embargo, el individuo decidió encerrarse dentro de la vivienda, impidiendo cualquier tipo de diálogo con las autoridades.

Acciones de la autoridad

Durante varios minutos los agentes permanecieron en el exterior del domicilio tratando de convencer al sujeto para que abriera la puerta y permitiera brindar apoyo, pero todos los intentos fueron en vano.

Ante la falta de respuesta y al no existir una situación visible de riesgo inmediato, los oficiales procedieron únicamente a tomar conocimiento de los hechos y posteriormente se retiraron del lugar, manteniendo el reporte correspondiente ante las autoridades.

Impacto en la comunidad

La presencia de las patrullas generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron la movilización policiaca que alteró la tranquilidad de la madrugada en el mencionado fraccionamiento.