Incendio en taller mecánico de Monclova:

MONCLOVA, COAH.– Un reporte de incendio en un taller mecánico de la colonia Héroes del 47 provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos la mañana de este miércoles; sin embargo, la emergencia no pudo ser verificada debido a que el propietario del establecimiento impidió el ingreso de los rescatistas.

El llamado al Sistema Estatal de Emergencias 911 se recibió alrededor de las 10:00 horas, alertando sobre un posible siniestro en un negocio ubicado sobre la calle Álamo, entre Principal y 15 de Mayo.

Los elementos de Bomberos se trasladaron de inmediato al sitio con el propósito de inspeccionar el inmueble y descartar cualquier riesgo para los trabajadores y vecinos del sector, pero al llegar fueron recibidos por el dueño del taller, quien se negó a permitirles el acceso.

De acuerdo con información de las autoridades, el propietario tampoco quiso proporcionar detalles sobre el motivo del reporte, por lo que los bomberos no pudieron realizar la inspección preventiva y optaron por retirarse del lugar.

Las corporaciones señalaron que no es la primera ocasión en que reciben un reporte relacionado con ese establecimiento y que, en anteriores ocasiones, el responsable también ha impedido la intervención de los cuerpos de emergencia.

Ante esta situación, el caso será turnado a Protección Civil, dependencia que determinará las acciones a seguir para verificar las condiciones del inmueble y prevenir cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población.