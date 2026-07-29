Accidente en Monclova: dos mujeres resultan heridas tras choque

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia al volante volvió a provocar un accidente en la zona centro de Monclova, luego de que la conductora de un automóvil presuntamente ignorara la luz roja de un semáforo y terminara provocando un choque que dejó a dos mujeres con molestias físicas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 09:45 horas de este miércoles en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Guerrero, donde Elena Martínez conducía un Volkswagen Vento blanco.

De acuerdo con los primeros peritajes, la automovilista continuó su marcha pese a que el semáforo marcaba alto, invadiendo el paso de una camioneta Chevrolet Tornado blanca, conducida por Jazmín Zurita, quien circulaba con preferencia.

Sin oportunidad de evitar la colisión, la conductora de la camioneta impactó el costado del Vento, dejando ambas unidades con daños de consideración y obstruyendo momentáneamente la circulación en el primer cuadro de la ciudad.

Testigos solicitaron el apoyo del sistema de emergencias, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a las dos conductoras, quienes presentaban golpes menores y crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad del percance y ordenaron el traslado de las involucradas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños.