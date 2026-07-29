Mujer recibe llamada de extorsión en tienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una llamada de extorsión generó momentos de tensión entre el personal de una tienda de conveniencia ubicada al norte de Monclova, luego que delincuentes intentaron obtener dinero mediante amenazas telefónicas.

El incidente se registró la tarde de este miércoles en un establecimiento situado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del Mall Paseo Monclova, donde la empleada Berenice Almanza recibió una llamada de sujetos que aseguraban pertenecer a un grupo delictivo.

De acuerdo con el relato de la trabajadora, los extorsionadores intentaron intimidarla exigiéndole una fuerte suma de dinero en efectivo, advirtiéndole que, de no cumplir con sus instrucciones, ella y otras personas podrían sufrir consecuencias.

Ante la situación, la empleada mantuvo la calma y solicitó apoyo al número de emergencias, lo que permitió la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los oficiales arribaron al establecimiento, dialogaron con la afectada y confirmaron que se trataba de un intento de extorsión telefónica. Asimismo, le brindaron orientación para evitar caer en este tipo de engaños y le recomendaron cortar de inmediato cualquier comunicación similar y reportarla a las autoridades.

La trabajadora también solicitó mayor presencia policiaca en el sector para brindar mayor tranquilidad a comerciantes y clientes de la zona.

Gracias a la oportuna intervención de las autoridades y a que la empleada no siguió las instrucciones de los delincuentes, el intento de extorsión no se consumó y no se registraron pérdidas económicas.