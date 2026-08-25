Bomberos salvan a dos perros de incendio

MONCLOVA, COAH.- Dos perros fueron puestos a salvo por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Burócratas, donde una habitación resultó con daños considerables.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Santiago Aguirre Corona, número 2107, hasta donde se movilizaron los cuerpos de emergencia tras recibir el reporte de fuego al interior.

Origen del incendio

Al ingresar al inmueble, los bomberos localizaron las llamas concentradas en una habitación de aproximadamente cuatro por cuatro metros, donde se encontraban una cama, un clóset y diversas prendas de vestir que fueron alcanzadas por el fuego.

El humo se extendió hacia otras áreas de la vivienda, aunque los principales daños se concentraron en el cuarto donde comenzó el incendio.

Durante las maniobras, los elementos localizaron a dos perros que permanecían dentro del domicilio, por lo que los sacaron del inmueble y los colocaron en un sitio seguro.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el fuego pudo haberse originado accidentalmente a causa de un cigarrillo. Trascendió que en la habitación se encontraba un joven con problemas de adicción al momento de los hechos.

Rescate de las mascotas

Los bomberos trabajaron hasta sofocar completamente las llamas y, posteriormente, realizaron labores de ventilación y revisión para descartar riesgos adicionales.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y las dos mascotas lograron ser rescatadas.