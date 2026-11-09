Quema de basura moviliza a Bomberos a la colonia Occidental

FRONTERA, COAH.- Lo que parecía una emergencia por fuego terminó en una falsa alarma, luego de que un reporte ciudadano movilizara a Bomberos y elementos de Seguridad Pública hasta la colonia Occidental, donde finalmente descartaron un incendio.

Respuesta de los servicios de emergencia

La movilización ocurrió alrededor de las 21:30 horas del domingo, tras recibirse el aviso de una supuesta conflagración en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Allende. Ante la posibilidad de que el fuego alcanzara alguna vivienda, las corporaciones acudieron para verificar la situación.

Al llegar, los bomberos recorrieron el área señalada en busca del origen de las llamas; sin embargo, durante la inspección confirmaron que no había ningún incendio, sino únicamente basura, por lo que no fue necesaria una intervención mayor.

Consecuencias del incidente

Las autoridades descartaron riesgos para las viviendas cercanas y confirmaron que el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales.

Aunque todo quedó en una falsa alarma, el reporte generó el desplazamiento de unidades y personal de emergencia que pudo haber sido necesario para atender algún servicio de mayor urgencia.