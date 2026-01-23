Mujer es trasladada de urgencia a hospital en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 32 años de edad fue trasladada de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, luego de presentar una presunta amenaza de aborto, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y autoridades municipales la mañana de este miércoles.

Los hechos se registraron cerca de las 11:00 horas en una taquería ubicada sobre el bulevar Benito Juárez, cruce con la calle Navarrete, en la colonia El Pueblo, a la altura del negocio conocido como "Taquería Los Generales", donde se solicitó el apoyo de una unidad médica tras reportarse que una mujer comenzó a sentirse mal de manera repentina.

De acuerdo con el reporte, la joven identificada como Jackelin Reyna, de 32 años, se encontraba al interior del establecimiento cuando empezó a presentar un intenso dolor en el vientre, además de sangrado y salida de líquido, situación que alarmó a las personas que se encontraban en el lugar. La mujer manifestó desconocer que estaba embarazada y no tener certeza sobre el tiempo de gestación.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio y, tras realizar una valoración inicial, procedieron a estabilizarla para posteriormente trasladarla de inmediato al Hospital Amparo Pape, donde quedó bajo observación médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al punto tras el reporte al sistema de emergencias; sin embargo, al arribar ya no localizaron a la mujer, debido a que había sido llevada al nosocomio minutos antes por los socorristas.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho y confirmaron que la atención oportuna permitió que la mujer recibiera asistencia médica adecuada, quedando su estado de salud bajo valoración de los especialistas.