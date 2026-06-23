Policía Municipal interviene por conducta inapropiada de joven en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte ciudadano por presuntas faltas a la moral registradas la noche del martes en la colonia Hipódromo, donde vecinos señalaron a un joven por conductas inapropiadas en la vía pública.

El aviso se recibió a las 21:00 horas por parte de una usuaria, quien alertó sobre la presencia de un individuo que presuntamente realizaba actos indebidos en el cruce de las calles 11 y 22, situación que generó inquietud entre habitantes del sector debido a la presencia de menores de edad.

De acuerdo con la denuncia, el sujeto fue señalado por bajarse el short en repetidas ocasiones, además de ingresar y salir de su domicilio sin ropa, lo que motivó la intervención de las autoridades para verificar la situación.

Acciones de la autoridad

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Ana Karen, vecina del sector, quien reiteró las quejas relacionadas con el comportamiento del señalado y solicitó que se tomaran medidas para evitar que continuaran las molestias.

Tras un recorrido de inspección, los elementos policiacos ubicaron al individuo dentro de su domicilio, por lo que procedieron a dialogar con él y hacerle saber las inconformidades de los vecinos.

Debido a que no se configuró una falta que ameritara detención en ese momento, los oficiales únicamente emitieron una llamada de atención, exhortándolo a mantener una conducta adecuada y respetar la convivencia vecinal, especialmente por la presencia de menores en la zona.

Detalles confirmados

Tras la intervención, la situación quedó controlada y no se reportaron mayores incidentes en el sector.