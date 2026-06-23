Detienen a menor 'uña larga' por robarle a Telmex

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente fue detenido por elementos de la Policía Preventiva Municipal luego de ser sorprendido presuntamente en posesión y corte de cableado de telecomunicaciones en la colonia 23 de Abril de Monclova.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas sobre el cruce de las calles Álamo y Mineros, cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia observaron a un joven manipulando un cable con recubrimiento plástico negro, presuntamente propiedad de la empresa Telmex.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente sostenía unas tijeras mientras cortaba el cable que se encontraba previamente desprendido de un extremo del poste, intentando posteriormente huir del lugar con el material.

Al intervenir los oficiales, el individuo soltó tanto el cable como las tijeras, manifestando versiones contradictorias sobre su participación en los hechos, además de realizar señalamientos y amenazas hacia los elementos actuantes.

Los oficiales procedieron a la detención de quien dijo llamarse Gabriel N, señalándolo por su probable participación en los delitos de robo, amenazas y/o lo que resulte.

En el lugar se aseguró como indicio un rollo de cable de cobre con recubrimiento plástico negro de aproximadamente tres metros, así como unas tijeras, utilizadas presuntamente para el corte del material.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en adolescentes de la Fiscalía General del Estado, junto con los indicios asegurados, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.