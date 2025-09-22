Arrestan a limpiavidrios tras incendiar su casa

Jorge Alexis desató el fuego y puso en riesgo a sus vecinos, provocando la rápida respuesta de Bomberos y autoridades.

MONCLOVA, COAH.- Un limpiavidrios terminó en las celdas municipales luego de provocar un incendio dentro de su propia vivienda, desatando la movilización de bomberos y policías durante la madrugada de este lunes en la colonia Primero de Mayo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:40 horas, cuando vecinos de la calle Matamoros reportaron al 911 que de la casa marcada con el número 1306 salían llamaradas que amenazaban con extenderse a los domicilios contiguos.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar junto con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes al llegar encontraron a Jorge Alexis Sánchez Campos, de 32 años de edad, señalado como el responsable de iniciar el fuego dentro de la vivienda.

Mientras los oficiales aseguraban al presunto piromaniaco y acordonaban la zona para evitar riesgos, los bomberos ingresaron a la casa para combatir el siniestro, el cual consumía con rapidez varias habitaciones.

Tras varios minutos de labor, las llamas fueron sofocadas, aunque la vivienda terminó con serios daños materiales.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno por el delito de daños y por haber puesto en riesgo la integridad de sus vecinos.