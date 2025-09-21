Se queda dormido y vuelca autobús

MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada de ayer, un autobús de la línea Futura terminó volcado a un costado de la carretera federal 53, luego de que su operador, Erik Daniel Velázquez, de 43 años, se quedara dormido mientras conducía.

El accidente ocurrió cuando el autobús, color blanco con morado y número económico 9071, circulaba cerca del kilómetro 125, a la altura del ejido Los Lirios, durante su primer viaje nocturno de Piedras Negras hacia Monterrey.

Afortunadamente, Velázquez logró salir por su propio pie, presentando únicamente golpes leves. La Guardia Nacional, división caminos, acudió al lugar para levantar el reporte y resguardar la zona, mientras paramédicos de Cruz Roja valoraban al conductor.

El autobús quedó con daños severos y no transportaba pasajeros, lo que evitó una tragedia mayor. Las autoridades advirtieron sobre los riesgos de la fatiga al volante y la importancia de no conducir cansado en rutas largas.