Vecino de Ciudad Frontera Sufre Accidente en Bicicleta por Alcantarilla Abierta

El insomnio le salió caro a un ciclista fronterense que, en lugar de estar en cama viendo la novela de las once, decidió pedalear por la avenida Lázaro Cárdenas, donde terminó con la cara estampada en el pavimento gracias a una alcantarilla abierta que parecía más trampa de caricatura que infraestructura urbana.

La víctima fue identificada como Juan César Alvarado, de 55 años y vecino de la colonia La Sierra en Ciudad Frontera, quien relató que poco antes de la medianoche avanzaba con rumbo tranquilo, hasta que la llanta delantera de su bicicleta cayó directo en el hueco metálico como si alguien hubiera puesto una trampa de oso en plena vía.

El impacto lo catapultó hacia adelante, dejándolo volando unos segundos para aterrizar con la cara como escudo. La bicicleta quedó hecha nudo y el hombre adolorido, mientras vecinos curiosos salían a ver qué era el estruendo.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron rápidamente, revisando al ciclista que, milagrosamente, sólo resultó con golpes y raspones.

Aunque le recomendaron ir al hospital para descartar algo más serio, Juan César prefirió regresar a su casa acompañado de sus familiares, quizá para pensar mejor si seguir pedaleando o dedicarse de lleno a la caminata segura.

El accidente volvió a encender las quejas contra las autoridades municipales, pues no es la primera vez que las alcantarillas abiertas ponen en jaque a ciclistas, peatones y hasta conductores.

Al paso que van, dicen los vecinos, no tardan en instalar graderías para cobrar entrada al espectáculo de caídas.