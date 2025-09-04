Detención por Pelea de Amantes en Coahuila

Lo que en las telenovelas suele resolverse con lágrimas y promesas de amor eterno, en la colonia Cañada se resolvió a la antigüita: a golpes y en plena calle, todo por el amor de una mujer.

El reloj marcaba las 22:00 horas cuando dos valientes —porque ellos así se consideran— pactaron un duelo sentimental en la calle Felipe Ángeles.

El motivo del enfrentamiento respondía al nombre de Perla Amalia Orona Córdova, la musa que inspiró a Jesús Córdova García, de 35 años, y a Aldo Giovanni Villanueva Santos, a medir fuerzas en la oscuridad de la noche.

Según narró Jesús, la idea era "platicar como hombres" para exigirle a Aldo que dejara de acosar a su pareja.

Pero claro, la diplomacia duró lo mismo que un suspiro: en cuanto uno dio la espalda, el otro decidió que era buen momento para empezar a repartir puñetazos. Aldo no se guardó nada y descargó su furia en la cabeza de su rival, abriéndole incluso una ceja.

Jesús, derrotado, con el orgullo magullado y rostro ensangrentado, decidió retirarse a su hogar, donde encontró la mejor sala de emergencias: los brazos protectores y cariñosos de su amada, quien de inmediato se convirtió en enfermera improvisada.

Los paramédicos de Cruz Roja insistieron en llevarlo al hospital, pero él prefirió quedarse con su "analgésico emocional".

Mientras tanto, la Policía Municipal se llevó a Aldo detenido, aunque no por mucho.

Y es que, como nadie quiso levantar cargos, el presunto "Don Juan" salió libre, quedando solo con la detención preventiva y la fama de haber protagonizado la versión monclovense de un triángulo amoroso con final de comedia barata.