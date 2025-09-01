Cecytec Agujita y Secretaría de Salud promueven bienestar estudiantil

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Este lunes, en el marco del arranque del nuevo ciclo escolar, personal de la Secretaría de Salud de Coahuila llevó a cabo una brigada de salud en las instalaciones del Cecytec Agujita, con el objetivo de promover el bienestar integral entre los estudiantes.

Durante la jornada, los jóvenes participaron en diversos módulos informativos y de atención, entre los que destacaron salud bucal, control de talla y peso, salud reproductiva, promoción a la salud y orientación nutricional. Cada espacio fue diseñado para brindar herramientas prácticas que fomenten hábitos saludables desde temprana edad.

La iniciativa forma parte de una estrategia estatal de prevención que busca acercar servicios médicos y educativos a las instituciones de todos los niveles. Con ello, se pretende fortalecer la cultura de autocuidado y facilitar el acceso a información confiable entre la comunidad estudiantil.

Autoridades de salud destacaron la importancia de estas acciones en el entorno escolar, donde los jóvenes pueden recibir atención oportuna y orientación personalizada. Asimismo, se reconoció el compromiso del Cecytec Agujita por abrir sus puertas a este tipo de actividades que benefician directamente a su alumnado.

Finalmente, se agradeció al director del plantel, Mario Gutiérrez Martínez, por su colaboración y las facilidades otorgadas para la realización de la brigada. Su disposición fue clave para el desarrollo exitoso de esta jornada, que marca el inicio de un ciclo escolar con enfoque en la salud y el bienestar.