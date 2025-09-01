Armado con bate, le destroza auto: Aterroriza taxista a vecina de la Del Río

MONCLOVA, COAH.- Una vecina de la colonia Del Río vivió momentos de pánico cuando un taxista en estado inconveniente llegó armado con un bate de aluminio hasta su domicilio para golpearla, amenazarla de muerte junto con su hijo, exigirle dinero para continuar la parranda y causar daños a su automóvil, lo que derivó en la intervención inmediata de la Policía Municipal.

El reporte fue recibido alrededor de las 09:25 horas, trasladándose oficiales de la unidad 221 a la avenida De las Moras, donde Omar Antonio Martínez Jiménez, de 36 años, con domicilio en la colonia La Ribera, se encontraba atacando a una mujer que pedía auxilio desesperadamente.

La afectada, identificada como Nancy González Delgado, relató que se encontraba en su domicilio cuando escuchó que pitaban frente a su vivienda.

Al salir, observó al agresor golpeando el portón mientras le exigía dos mil pesos, amenazándola con romper los vidrios de su auto y advirtiendo que mataría a todos los que estuvieran dentro.

Acto seguido, comenzó a golpear el vehículo con el bate hasta aboyarlo y destrozarle los espejos laterales para luego tomarla del brazo y empujarla contra el portón, provocándole un golpe en la cabeza mientras ella le suplicaba que se detuviera.

Ante el señalamiento directo, los uniformados procedieron a detener al taxista quien se hacía acompañar por otro sujeto, que le pedía se calmara.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal y consignado a las autoridades correspondientes.

Aunque el caso fue turnado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, la dependencia se negó a intervenir al argumentar que no existía relación de pareja entre ambos, por lo que finalmente quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos de amenazas, daños dolosos, lesiones y lo que resulte.

La mujer pidió desesperadamente el apoyo de las autoridades, ya que manifestó temer por su vida y la de su hijo, solicitando medidas urgentes de protección ante el temor de que el agresor busque represalias una vez que recupere su libertad.