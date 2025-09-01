Se estrella en auto deportivo

MONCLOVA, COAH.- Una mujer y su acompañante terminaron lesionados la mañana de este lunes, luego de que la camioneta en la que viajaban se estrellara contra un automóvil deportivo que reducía la velocidad para pasar un tope en la avenida Constitución, a la altura del cruce con la calle Campesinos Unidos.

El accidente ocurrió cuando la Ford Ranger gris, modelo 2017, conducida por Wendolyne Téllez, no alcanzó a frenar e impactó por alcance a un Ford Mustang guindo, modelo 2024, manejado por David Vigil García.

Debido al fuerte golpe, la conductora de la camioneta y su acompañante resultaron con molestias físicas, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarles la atención necesaria, descartando lesiones de gravedad a pesar de que el copiloto se golpeó la cabeza con el parabrisas. El chofer del Mustang también fue valorado en el lugar.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente, mientras que las unidades fueron retiradas de la vía para normalizar el tránsito en la zona.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños ocasionados en el choque mediante los ajustadores de sus vehículos.