Brutal agresión a joven tras quinceañera en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Lo que debía ser una noche de fiesta terminó en una brutal agresión para un joven de 18 años, quien fue perseguido por más de diez individuos y golpeado hasta quedar inconsciente en el fondo del río Monclova, luego de salir de una quinceañera en la colonia El Pueblo.

El afectado fue identificado como Carlos Ruiz Olivo, quien durante la madrugada de ayer habría sido seguido por un grupo de sujetos que también asistieron al festejo realizado en la quinta Marliz. Por motivos que hasta el momento no han sido esclarecidos, los individuos comenzaron a perseguirlo cuando se desplazaba por la avenida Constitución.

La persecución continuó hasta llegar al cruce con la calle El Minero, donde finalmente lo alcanzaron. Ahí, más de diez personas se fueron contra el muchacho y lo golpearon en grupo, hasta que perdió el equilibrio y terminó en el cauce del río.

Carlos quedó tendido e inconsciente, con diversas lesiones y sangrado abundante en la boca, por lo que quienes presenciaron la agresión solicitaron ayuda a través de los números de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio junto con paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes descendieron hasta el lugar donde se encontraba el joven para brindarle atención prehospitalaria.

Debido a las condiciones en que fue encontrado, los socorristas lo colocaron en una camilla y lo sacaron del cauce para trasladarlo de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo atención médica.

Mientras tanto, los presuntos agresores lograron escapar a bordo de dos camionetas grises antes de que las corporaciones policiacas pudieran detenerlos. En el lugar, algunos testigos señalaron que los involucrados serían personas de apellido Pérez.

Tras el reporte, policías municipales realizaron recorridos por el sector en busca de los responsables, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento e iniciar las indagatorias.